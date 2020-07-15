Двухминутный суд позволил иностранным студентам избежать депортации из США

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Правительство США аннулировало директиву, которая могла лишить виз тысячи иностранных студентов, обучение которых было полностью переведено в онлайн-режим из-за пандемии коронавируса.

Отмена распоряжения произошла после того, как десятки ведущих университетов и крупных технологических предприятий США выступили против депортации студентов из страны. Первыми против директивы выступили Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт, которые обратились в суд с просьбой заблокировать распоряжение администрации Трампа.

Слушанье по поводу обращения двух учебных заведений длилось около двух минут, отмечает South China Morning Post. Судья Массачусетского окружного суда Эллисон Берроуз сообщила, что стороны пришли к соглашению. Правила для иностранных студентов останутся прежними и исключат «применение политической директивы», принятой в июле, добавила судья.

Распоряжение Администрации Трампа запрещало иностранным студентам оставаться в Соединенных Штатах, если их университеты отказались от очных занятий в пользу удаленного обучения.