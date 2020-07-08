Элитные университеты США подают в суд на Администрацию президента Трампа

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Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт (MIT) попросили федеральный суд временно заблокировать распоряжение администрации Трампа. Оно запрещает иностранным студентам оставаться в Соединенных Штатах, если их университеты не проводят очные занятия этой осенью.

Учебные заведения подали иск в федеральный суд Бостона с просьбой о срочной приостановке распоряжения, изданного правительством в 6 июля.

«Мы будем активно заниматься этой ситуацией, чтобы наши иностранные студенты, и иностранные студенты учебных заведений по всей стране, смогли продолжить свое обучение без угрозы депортации», - заявил президент Гарварда Лоуренс Бэкоу.

Судебная инициатива Гарварда и MIT, двух самых элитных университетов США, появилась спустя два дня после того, как администрация Трампа издала распоряжение об иностранных студентах, отмечает South China Morning Post. Согласно распоряжению, десятки тысяч иностранных студентов должны покинуть страну, если их учебные заведения проводят все занятия дистанционно через интернет.