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Общество
Двойной теракт произошел на многолюдном рынке в Багдаде
21 января, 2021 13:44
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В Багдаде на многолюдном рынке два террориста совершили самоподрыв. Погиб как минимум 31 человек, десятки ранены.
Теракт произошел на площади Тайаран. Первый взрыв прогремел внутри самого рынка, второй - когда сбежались люди.
После инцидента службы безопасности перекрыли дороги, ведущие к правительственным учреждениям, посольствам и международному аэропорту, пишет Lenta.ru.
В прошлый раз боевики атаковали рынок в 2018 году. Погибли 27 человек.
Ранее сообщалось о предотвращенном ФСБ теракте в школе в Люберцах.
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