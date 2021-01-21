Двойной теракт произошел на многолюдном рынке в Багдаде

Общество

В Багдаде на многолюдном рынке два террориста совершили самоподрыв. Погиб как минимум 31 человек, десятки ранены.

Теракт произошел на площади Тайаран. Первый взрыв прогремел внутри самого рынка, второй - когда сбежались люди.

После инцидента службы безопасности перекрыли дороги, ведущие к правительственным учреждениям, посольствам и международному аэропорту, пишет Lenta.ru.

В прошлый раз боевики атаковали рынок в 2018 году. Погибли 27 человек.

Ранее сообщалось о предотвращенном ФСБ теракте в школе в Люберцах.