Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Общество
Русская планета
Общество

Двойной теракт произошел на многолюдном рынке в Багдаде

Лилия Караева
21 января, 2021 13:44
1 мин
Лилия Караева
21 января, 2021 13:44
1 мин
Теракт в Багдаде
Facebook

В Багдаде на многолюдном рынке два террориста совершили самоподрыв. Погиб как минимум 31 человек, десятки ранены.

Теракт произошел на площади Тайаран. Первый взрыв прогремел внутри самого рынка, второй - когда сбежались люди.

После инцидента службы безопасности перекрыли дороги, ведущие к правительственным учреждениям, посольствам и международному аэропорту, пишет Lenta.ru.

В прошлый раз боевики атаковали рынок в 2018 году. Погибли 27 человек.

Ранее сообщалось о предотвращенном ФСБ теракте в школе в Люберцах.

Поделиться
ТЕГИ
рынок
теракт
Багдад
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!