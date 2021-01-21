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В Подмосковье подростки планировали устроить теракт в школе. Их задержали

Марьям Ибрагимова
21 января, 2021 12:57
1 мин
Марьям Ибрагимова
21 января, 2021 12:57
1 мин
Shutterstock / Fotodom
Shutterstock / Fotodom

Сотрудники правоохранительных органов задержали подростков, которые собирались устроить теракт в школе. По предварительным данным спецслужб, двое ребят намеревались реализовать задуманное в одном из общеобразовательных учреждений, расположенных в Люберцах.

В настоящее время ведутся следственные действия. Источник РИА Новости не стал раскрывать детали.

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Подмосковье
Школьники
Люберцы
теракт
1 мин
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