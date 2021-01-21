Новости Общество
Общество
В Подмосковье подростки планировали устроить теракт в школе. Их задержали
21 января, 2021 12:57
1 мин
1 мин
Shutterstock / Fotodom
Сотрудники правоохранительных органов задержали подростков, которые собирались устроить теракт в школе. По предварительным данным спецслужб, двое ребят намеревались реализовать задуманное в одном из общеобразовательных учреждений, расположенных в Люберцах.
В настоящее время ведутся следственные действия. Источник РИА Новости не стал раскрывать детали.
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку