Общество

Сотрудники правоохранительных органов задержали подростков, которые собирались устроить теракт в школе. По предварительным данным спецслужб, двое ребят намеревались реализовать задуманное в одном из общеобразовательных учреждений, расположенных в Люберцах.

В настоящее время ведутся следственные действия. Источник РИА Новости не стал раскрывать детали.