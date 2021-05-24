Две дозы вакцины от COVID не уберегут пожилых от заражения. Но есть выход

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Появились новые сведения, касающиеся эффективности российской вакцины «Эпиваккорона» против коронавирусной инфекции. В Центральном научно-исследовательском институте эпидемиологии Роспотребнадзора выяснили, что гражданам старше 65 лет необходимо делать не две прививки, а целых три, чтобы обезопасить себя.

«В целом иммунологическая эффективность вакцинации выше у лиц женского пола и характеризуется обратно пропорциональной зависимостью от возраста, что позволяет рекомендовать в возрастной группе лиц старше 65 лет введение 3 дозы вакцины для повышения иммунологической эффективности вакцинации», — говорится в опубликованной статье.

Ранее стало известно о том, что в России изобретают вакцину, которой можно будет привиться сразу же и от коронавируса, и от гриппа.