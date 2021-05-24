Двойной эффект: в России создают вакцину от COVID-19 и гриппа

Наука и медицина

Российские ученые проводят испытания вакцины двойного действия – противоковидный и противогриппозный эффект. Об этом рассказал директор Научно-исследовательского института гриппа им. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов, пишут «Известия».

По его словам, разработанная вакцина вводится интраназальным путем – через нос, поэтому будет иметь форму спрея. Кроме того, ученые допускают сублингвальное введение – под язык.

Лиознов отметил, что доклинические испытания на животных проходят с хорошим результатом. Планируется, что к концу июня вакцина подтвердит свою эффективность и безопасность, а осенью можно будет приступить к клиническим испытаниям с участием добровольцев.