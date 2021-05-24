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Наука и медицина
Двойной эффект: в России создают вакцину от COVID-19 и гриппа
24 мая, 2021 11:27
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фото: pixabay
Российские ученые проводят испытания вакцины двойного действия – противоковидный и противогриппозный эффект. Об этом рассказал директор Научно-исследовательского института гриппа им. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов, пишут «Известия».
По его словам, разработанная вакцина вводится интраназальным путем – через нос, поэтому будет иметь форму спрея. Кроме того, ученые допускают сублингвальное введение – под язык.
Лиознов отметил, что доклинические испытания на животных проходят с хорошим результатом. Планируется, что к концу июня вакцина подтвердит свою эффективность и безопасность, а осенью можно будет приступить к клиническим испытаниям с участием добровольцев.
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