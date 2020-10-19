Два российских бойца MMA поддержали отрезание головы учителю во Франции

Telegram-канал «Двач»

Бойцы смешанных единоборств ММА Зелим Имадаев и Альберт Дураев в социальных сетях одобрили действия убийцы, который обезглавиш школьного учителя во Франции. Учитель показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммада.

Публикации спортсменов в Instagram заметил журналист Александр Лютиков. По его словам, боец Зелим Имадаев назвал убийцу учителя Абдулаха Анзорова «героем Ислама». В свою очередь Альберт Дураев написал: «Во Франции свобода слова потеряла свое начало» и добавил улыбающийся смайлик.

Через некоторое время спортсмены удалили посты с одобрениями убийства, но интернет помнит всё. Скриншоты остались в Telegram-канале «Двач» и разошлись по новостным сайтам.

Напомним инцидент с обезглавливанием учителя произошел на северо-западе Парижа 16 октября. Согласно версии французских властей, учителя убил уроженец Москвы Абдуллах Абуезидович Анзоров, родившийся 12 марта 2002 года. Он был застрелен во время операции по его задержанию. На одной из своих лекций учитель рассказывал про свободу слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. По предварительной версии, именно за этого его зверски 18-летний Анзоров, передаёт «360».

Ранее стало известно, что власти Франции выпустят брошюру с подборкой карикатур на религиозные и политические темы и распространят по школам.