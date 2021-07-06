Духовник МакSим раскрыл некоторые подробности из жизни певицы
Певица МакSим (Мария Абросимова) по-прежнему находится в тяжелом состоянии с момента госпитализации. Однако, по словам ее духовника, настоятеля Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии игумена Луки (Степанова), надежда на выздоровление есть, поскольку артистка активно борется за жизнь, и ему это известно.
Ранее священнослужитель заявил о том, что соборовал и причастил певицу, несмотря на то, что она была в бессознательном состоянии. Игумен убежден, что МакSим с «открытыми глазами» прикоснулась к таинству причащения, будучи в коме.
«Пока ситуация медицински очень тягостная: кислород и кровь питает автоматически, и так далее. Но тем не менее организм живет и сопротивляется, и надежды хоть и трепетные, но есть», – цитирует духовника певицы РИА Новости.
Напомним, артистку госпитализировали в больницу 19 июня с подозрением на коронавирус, однако тесты показывают отрицательный результат. Легкие МакSим поражены на 75%, она подключена к аппарату ИВЛ. В конце июня у неё обнаружили новую болезнь.