Других вакцин у нас для вас нет: В Петербурге стартует ревакцинация «Спутником»
С 5 июля в Петербурге стартует ревакцинация от COVID-19, сообщил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец. Вновь привиться от коронавируса смогут горожане, вакцинировавшиеся более шести месяцев назад.
Лисовец уточнил, что вакцинация будет также доступна жителям Северной столицы, переболевшим «ковидом» более шести месяцев назад. Для этого горожанам даже не понадобится сдавать анализ на уровень антител.
- Для повторной вакцинации подойдут любые зарегистрированные вакцины. С учетом того, что вакцины «ЭпивакКорона» и «КовиВак» остались в городе в ограниченном количестве, а вакцина «Спутник Лайт» еще не поступила, на данном этапе повторная вакцинация будет производиться вакциной «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V), - написал чиновник на своей странице во «Вконтакте».
Записаться на вакцинацию жители Культурной столицы могут через портал «Здоровье петербуржца», «Госуслуги», телефон 122 или колл-центры поликлиник. Сделать саму прививку - в любом стационарном или мобильном пункте Петербурга.
Ранее сообщалось о том, что жители Барнаула намереваются выйти на улицы города, протестуя против обязательной вакцинации.