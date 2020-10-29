«Досужие вымыслы»: минздрав объяснил запрет врачам публично высказывать о COVID-19

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Минздрав объяснил, зачем направлял руководителям медучреждений приказ, запрещающий врачам публично высказываться о новой коронавирусной инфекции. По словам помощника министра ведомства Алексея Кузнецова, граждане должны получать достоверную информацию, а не верить «досужим вымыслам».

Пока ситуация складывается таким образом, что россиянам приходится обрабатывать огромное количество непроверенной информации, связанной с рекомендациями по лечению и профилактике COVID-19, прогнозами и домыслами. При этом из-за обилия «советов от экспертов» страдают, в том числе и врачи, не понимания, каким рекомендациям следовать.

«Структура подведомственных организаций и главных внештатных специалистов Минздрава такова, что в названиях учреждений и, как и в самом статусе главного внештатного специалиста, указывается на принадлежность к Минздраву России. Таким образом, едва ли не любое высказывание руководителей или сотрудников подведомственных Минздраву учреждений или главных внештатных специалистов трактуется средствами массовой информации и воспринимается аудиторией как позиция министерства», – цитирует Кузнецова пресс-служба ведомства.

На деле же Минздрав стремиться обезопасить граждан и практикующих докторов, стремясь доносить лишь достоверную информацию через СМИ.

Ранее сообщалось, что медучреждения страны получили приказ от 27 октября за подписью главы Минздрава Михаила Мурашко, где говорилось о том, что любые комментарии по теме новой коронавирусной инфекции должны быть согласованы с пресс-службой ведомства в устной или письменной форме.