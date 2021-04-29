Допризывников и граждан в запасе в России ждут важные изменения

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В России готовятся ужесточить правила воинского учета. Важные изменения коснутся допризывников и граждан в запасе.

Правительство страны ко второму чтению соответствующего законопроекта направило свои предложения. Они должны отразиться в конечном документе.

Так, юноши призывного возраста будут обязаны явиться в комиссариат сами, без повестки. В противном случае грозит штраф в размере от 500 рублей до 3 тысяч.

Новации затронут граждан в запасе: они должны ставить военкомат в известность об изменении семейного положения, переезде и карьерном росте. Об этом пишет «Российская газета».

Ранее Госдума приняла закон, который обязывает ставиться на воинский учет в любом месте пребывания.