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Допризывников и граждан в запасе в России ждут важные изменения
29 апреля, 2021 12:17
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Russian Look/Globallookpress
В России готовятся ужесточить правила воинского учета. Важные изменения коснутся допризывников и граждан в запасе.
Правительство страны ко второму чтению соответствующего законопроекта направило свои предложения. Они должны отразиться в конечном документе.
Так, юноши призывного возраста будут обязаны явиться в комиссариат сами, без повестки. В противном случае грозит штраф в размере от 500 рублей до 3 тысяч.
Новации затронут граждан в запасе: они должны ставить военкомат в известность об изменении семейного положения, переезде и карьерном росте. Об этом пишет «Российская газета».
Ранее Госдума приняла закон, который обязывает ставиться на воинский учет в любом месте пребывания.
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