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Призывников обязали вставать на учет в любом месте пребывания

Призывников обязали вставать на учет в любом месте пребывания

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о постановке на воинский учет по месту фактического проживания. Новый порядок призван повысить эффективность призывной компании и укрепить боеготовность войск.

Законопроект поступил в Думу в 2018 году. Его авторами являются сенаторы во главе с Виктором Озеровым.

Разработчики документа объясняют, что многие призывники, приехавшие на учебу в крупные города, не могут получить регистрацию по месту пребывания или жительства, а значит поставить их на воинский учет было невозможно.

Депутаты разрешили ставить на учет даже при отсутствии регистрации по месту пребывания, сообщает РИА Новости. В течение двух недель ответственные за военно-учетную работу лица обязаны сообщать в комиссариаты о тех, кто не состоит на учете и вручать им повестку в военкоматы.

В ноябре был принят закон о введении электронного военного билета. Выдавать его станут тем, кто даст согласие.

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Места: Россия
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