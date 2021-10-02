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Дональд Трамп рассказал о своей прививке от коронавируса
2 октября, 2021 18:45
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White House/via Globallookpress.com
Бывший президент США Дональд Трамп впервые рассказал о препарате от коронавируса, которым он привился.
По словам Трампа, он привился вакциной Pfizer. При этом бывший президент США заявил, что на тот момент он был бы рад любой прививке.
Также Трамп, сообщил, что не исключает возможности ревакцинации, пишет «РИА Новости».
Трамп считает большой заслугой своей администрации ускоренную разработку и ввод в оборот в США вакцин от коронавируса.
Ранее сообщалось, что Трамп обратился в федеральный суд штата Флорида с просьбой обязать социальную сеть Twitter временно восстановить его страницу, пока он судится за полное возвращение аккаунта.
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