Новости – Политика
Политика
Дональд Трамп будет судиться с Twitter
2 октября, 2021 09:44
1 мин
1 мин
White House/via Globallookpress.com
Экс-президент США Дональд Трамп обратился в федеральный суд штата Флорида с просьбой обязать социальную сеть Twitter временно восстановить его страницу, пока он судится за полное возвращение аккаунта. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Сообщается, что 1 октября Трамп отправил запрос в суд с просьбой обязать Twitter временно восстановить его аккаунт. Бывший президент США утверждает, что социальная сеть закрыла его аккаунт под давлением его политических соперников в конгрессе, пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что Трамп намерен снова начать публиковать сообщения в соцсетях, однако для этого он будет использовать «собственную платформу».
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости