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Дональд Трамп перестал представлять опасность для окружающих

Антон Мельников
11 октября, 2020 11:02
1 мин
Flickr
Flickr

Лечащий врач президента Соединенных Штатов Шон Конли заявил, что Дональд Трамп больше не является разносчиком COVID-19.

«Рад сообщить, что в дополнение к тому, что президент соответствует критериям CDC* для безопасного прекращения изоляции, сегодняшняя утренняя ПЦР-проба на COVID-19 показала, что по признанным в настоящее время стандартам он больше не является источником передачи инфекции», — заявил врач президента.

Днём ранее Дональд Трамп вернулся к публичным мероприятиям, выступив на предвыборном митинге. Это стало первым появлением президента после заражения коронавирусом, отмечает Znak.com.

*CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США) – Агентство Минздрава США.

Ранее стало известно, что идея с онлайн-дебатами Дональда Трампа и Джо Байдена не увенчалась успехом. Подробнее в нашем материале.

темы
США
Дональд Трамп
коронавирус
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