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В США провалилась задумка с онлайн-дебатами Дональда Трампа и Джо Байдена

Кирилл Савушкин
10 октября, 2020 09:12
1 мин
Photo
Flickr

Предполагавшиеся в США онлайн-дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Джо Байденом окончательно отменены. Решение подтвердила Комиссия по предвыборным дебатам.

Публичное противостояние политиков должно было состояться 15 октября. Однако, как заявили чиновники: «Каждый из кандидатов объявил собственные альтернативные планы на этот день».

Ранее Дональд Трамп настаивал на оффлайн-формате дебатов. Ссылаясь на мнение лечащего врача, президент выразил уверенность в возможности живого общения. Однако общественность не пошла ему навстречу в данном вопросе.

Последняя возможность кандидатов встретиться лицом к лицу в предвыборной гонке будет 22 октября. Об этом сообщил «Интерфакс».

темы
США
выборы
Дональд Трамп
Джо Байден
дебаты
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