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Дональд Трамп не заинтересовал незамужних избирательниц в США

Антон Мельников
5 ноября, 2020 12:45
1 мин
Flickr
Flickr

Газета New York Times раскрыла подробности о предпочтениях избирателей США. Согласно статистике, основной частью электората, которая поддержала действующего президента Дональда Трампа, стали замужние женщины (55%) и женатые мужчины (53 %).

В свою очередь за кандидата от Демократической партии Джо Байдена в основном голосовали незамужние американки и неженатые мужчины. Их в структуре поддержки демократа набралось 62% и 50%, соответственно.

Согласно актуальным данным, наибольшую поддержу выборщики США оказали Байдену, которому для победы пока не хватает шести голосов, отмечает ФБА «Экономика сегодня».

Ранее эксперт рассказал, что, если пост президента удастся получить Байдену, - очень скоро его может заменить женщина.

темы
США
выборы
Дональд Трамп
Джо Байден
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