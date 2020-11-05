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Джо Байдена-президента может сменить женщина

Дмитрий Байков
5 ноября, 2020 11:44
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фото: Flickr

У кандидата от Демократической партии, бывшего вице-президента Джо Байдена, хорошие шансы на победу. Однако все может быть совсем ненадолго.

Доктор исторических наук, заведующий кафедрой отечественной и всеобщей истории Тихоокеанского госуниверситета, руководитель Центра изучения международных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе Валерий Тимошенко дал свой прогноз на случай, если Байден станет 46-м президентом США.

По словам Тимошенко, Байден, возможно, не долго будет занимать должность главы государства по состоянию здоровья: кандидату уже 77 лет. В этом случае его может сменить вице-президент Камала Харрис, сенатор от Калифорнии и бывший генпрокурор этого штата, пишет «РИА Новости».

Премьер-министр Словении Янез Янша уже поздравил действующего американского лидера Дональда Трампа с переизбранием на пост президента.

Янша поздравил Трампа, не дождавшись результатов президентских выборов.

темы
США
выборы
политика
Джо Байден
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