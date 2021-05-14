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Дочь Сергея Шойгу заявила о готовности пойти работать на завод

Марьям Ибрагимова
14 мая, 2021 12:23
1 мин
Марьям Ибрагимова
14 мая, 2021 12:23
1 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения Шойгу призналась, что если жизненные обстоятельства поставят ее в безвыходное положение, из-за которого она будет вынуждена пойти на завод зарабатывать деньги, ей не составит труда пополнить ряды работяг. Правда, толку в этом «подарке» судьбы будет мало, убеждена Ксения.

«Каким будет мой КПД? Мне кажется, все должно измеряться именно этим показателем. Бессмысленно браться за то, что будешь делать плохо, даже если очень стараешься», – рассказала Ксения в интервью журналу World Class, передает Znak.com.

Ранее сообщалось о том, что Сергей Шойгу отвез в Узбекистан связанные с фашизмом документы.

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ТЕГИ
Сергей Шойгу
Завод
Минобороны РФ
Ксения Шойгу
КПД
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