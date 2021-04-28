Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

Сергей Шойгу отвез в Узбекистан связанные с фашизмом документы

Марьям Ибрагимова
28 апреля, 2021 08:55
1 мин
Марьям Ибрагимова
28 апреля, 2021 08:55
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл накануне в Узбекистан, чтобы провести переговоры с главой Минобороны республики Баходиром Курбановым. Сегодня стало известно о передаче последнему подборки документов.

«Я привёз в дар подборку архивных документов о вкладе узбекского народа в общую Победу», – сказал на встрече Шойгу.

Он подчеркнул, что речь идет о вкладе узбекского народа в разгром фашизма в период Великой Отечественной войны. Раскрывать подробности содержания привезенных в страну документов Шойгу не стал, передает РИА Новости.

Ранее министр обороны РФ ответил Западу на «хор обвинений» по поводу перемещения российских войск.

Поделиться
ТЕГИ
СНГ
Сергей Шойгу
Минобороны
Узбекистан
Вов
Архивы
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!