Политика

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл накануне в Узбекистан, чтобы провести переговоры с главой Минобороны республики Баходиром Курбановым. Сегодня стало известно о передаче последнему подборки документов.

«Я привёз в дар подборку архивных документов о вкладе узбекского народа в общую Победу», – сказал на встрече Шойгу.

Он подчеркнул, что речь идет о вкладе узбекского народа в разгром фашизма в период Великой Отечественной войны. Раскрывать подробности содержания привезенных в страну документов Шойгу не стал, передает РИА Новости.

Ранее министр обороны РФ ответил Западу на «хор обвинений» по поводу перемещения российских войск.