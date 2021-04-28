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Политика
Сергей Шойгу отвез в Узбекистан связанные с фашизмом документы
28 апреля, 2021 08:55
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Kremlin Pool/Global Look Press
Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл накануне в Узбекистан, чтобы провести переговоры с главой Минобороны республики Баходиром Курбановым. Сегодня стало известно о передаче последнему подборки документов.
«Я привёз в дар подборку архивных документов о вкладе узбекского народа в общую Победу», – сказал на встрече Шойгу.
Он подчеркнул, что речь идет о вкладе узбекского народа в разгром фашизма в период Великой Отечественной войны. Раскрывать подробности содержания привезенных в страну документов Шойгу не стал, передает РИА Новости.
Ранее министр обороны РФ ответил Западу на «хор обвинений» по поводу перемещения российских войск.
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