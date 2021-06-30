Дочь пресс-секретаря Владимира Путина раскрыла секрет о вакцинации против коронавируса
Дочь официального представителя Кремля Дмитрия Пескова Елизавета высказалась о страхе россиян перед вакцинацией от COVID-19.
Она заявила о низком доверии людей к власти, а также о том, что многие бояться ставить укол «из-за недостаточного количества исследований». Также девушка рассказала о своих страхах. «Боюсь, что не сделаю вакцину и лишу себя множества дорог, боюсь, что сделаю и снова заболею, боюсь, что не сделаю и снова заболею. Боюсь за будущую беременность. Честно — боюсь, потому что так же, как и вы дорожу своим здоровьем», — написала дочь пресс-секретаря президента РФ на своей странице в Instagram.
Девушка также считает, что принудительная вакцинация под угрозой увольнения «нарушает права человека».
Как сообщалось, 40% россиян не хотят ставить прививку от COVID-19 из-за страха перед долгосрочными последствиями для здоровья.