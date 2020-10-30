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Добивали штыками: рассекречено письмо родственника Николая II об убийстве царской семьи

Лилия Караева
30 октября, 2020 09:25
2 мин
Семья Николая II
Guardinfo.online

В Великобритании обнародовали письмо 1975 года, которое опровергает версию о том, что дочь российского императора Николая II Анастасия могла пережить расстрел. Лорд Луис Маунтбеттен - племянник жены императора Александры Федоровны - уверен, что царевна была убита, но смерть наступила не сразу - ее добивали ударами штыков.

Письмо было адресовано некоему мистеру Вудкок-Кларку. В нем Маунтбеттен написал, что его двоюродная сестра не могла выжить после расстрела.

В послании он напомнил историю 1922 года, когда некая Анна Андерсон заявила, что является дочерью Николая II Анастасией. Женщина не смогла доказать это в суде - она оказалась польской работницей фабрики. Маунтбеттен собирал улики для разоблачения Андерсон и понес большие траты, чтобы оспорить иск.

Лорд также дал характеристику последнему российскому императору и назвал его «обаятельным и добрым человеком, но слишком слабым, чтобы быть успешным самодержцем», пишет Lenta.ru.

В июле 2020 года стало известно о планах следователей проверить подлинность останков Николая II с помощью 3D-модели его шляпы. Следственные действия опровергли версию о том, что тела убитых уничтожили серной кислотой и огнем.

темы
история
расстрел
Николай II
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