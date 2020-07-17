Разгадка в шляпе: в деле об убийстве Николая II и его семьи появились новые детали

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Старший следователь по особо важным делам при председателе СК Марина Молодцова рассказала о ходе расследования расстрела Николай II с семьей. Опровергнута версия о том, что тела убитых уничтожили с использованием серной кислоты и огня.

Дело об убийстве Романовых возобновили в 2015 году, было назначено 37 судебных экспертиз. Версию о нанесении на тела кислоты опроверг следственный эксперимент: доказано, что кислота замедляет процесс последующего сожжения.

Эксперименты подтвердили, что найденные в 1979 году под Екатеринбургом останки действительно принадлежат членам царской семьи и ближнему окружению. Однако следователи продолжают собирать материалы и проводить судебные экспертизы, чтобы исключить любые сомнения.

С целью идентифицировать останки Николая Александровича планируется изготовить 3D-модель шляпы, которая была у него на голове в момент ранения в Японии. Она находится в Эрмитаже - копии шляпы и черепа можно сопоставить и оценить: совпадают ли повреждения на головном уборе с ранениями на черепе.

Было установлено, что останки двух лиц, найденных в 2007 году недалеко от места захоронения девяти убитых, принадлежат дочери и сыну Николая и Александры Романовых - цесаревичу Алексею и княжне Марии. Биологическое родство установлено с максимальной вероятностью.

Молодцова рассказала «Известиям», что уголовное дело по факту обнаружения останков было возбуждено в 1993 году, но с той поры уголовное законодательство неоднократно менялось. Окончательное решение по тому, как квалифицировать расстрел царской семьи, не принято. Некоторых участников убийства установили. Процессуальное решение примут после завершения всех экспертиз.

Напомним, Николай II, его жена, дети и слуги были расстреляны в 1918 году. С 2000 года члены царской семьи причислены к лику святых.