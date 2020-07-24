До конца 2021 года турфирмы будут возвращать деньги за сорванные туры по-новому

Общество

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Правительство России ввело особый порядок переноса туров и возврата денег за них в случае срыва поездки из-за пандемии. Он будет действовать до конца 2021 года.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому туроператоры обязаны в течение двух месяцев вернуть деньги за несостоявшееся путешествие либо организовать новое до конца 2021 года.

Эти же правила действуют в случае отказа клиента от брони в гостинице. Тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, и людям старше 65 лет должны вернуть средства в течение 90 дней, сообщает «Российская газета».

Ранее стало известно о возобновлении авиасообщения с тремя странами с 1 августа. Условия въезда россиян раскрыла вице-премьер Татьяна Голикова.