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До конца 2021 года турфирмы будут возвращать деньги за сорванные туры по-новому

Лилия Караева
24 июля, 2020 15:05
1 мин
Турист
Piqsels.com

Правительство России ввело особый порядок переноса туров и возврата денег за них в случае срыва поездки из-за пандемии. Он будет действовать до конца 2021 года.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому туроператоры обязаны в течение двух месяцев вернуть деньги за несостоявшееся путешествие либо организовать новое до конца 2021 года.

Эти же правила действуют в случае отказа клиента от брони в гостинице. Тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, и людям старше 65 лет должны вернуть средства в течение 90 дней, сообщает «Российская газета».

Ранее стало известно о возобновлении авиасообщения с тремя странами с 1 августа. Условия въезда россиян раскрыла вице-премьер Татьяна Голикова.

темы
Россия
деньги
правительство
туристы
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