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Дмитрий Рогозин захотел вернуть потраченные на съёмки фильма в космосе деньги
15 октября, 2021 11:43
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Roscosmos/via Globallookpress.com
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассчитывает вернуть средства, потраченные на съёмки первого в истории фильма в космосе «Вызов». Для этого ему потребуются смельчаки при деньгах.
«У меня уже появились заявки от космических туристов. А это сторицей окупит все наши расходы. И это очень важно», - пояснил глава госкорпорации.
Он убеждён, что фильм заработает немало денег, передаёт «Коммерсантъ».
Ранее стало известно о проблемах со здоровьем у российской актрисы, полетевшей в космос.
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