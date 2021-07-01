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Дмитрий Песков: вспышка коронавируса «диктует необходимость жестких мер»
1 июля, 2021 15:08
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https://rusplt.ru/policy/dmitrii-peskov-otvetil-na-60b76.html#:~:text=Kremlin%20Pool/Global%20Look%20Press
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ограничительные меры, вводимые из-за коронавируса.
Песков отметил, что вспышка коронавируса в Москве и в других российских регионах «диктует необходимость» введения жестких ограничительных мер. Это один из способов остановить распространение инфекции. Он предложил считать невозможность сходить в ресторан в пандемию самой большой проблемой, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
«Это добровольность, потому что вы можете поменять работу». Песков рассказал о способе «уйти» от прививки.
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