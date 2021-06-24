«Это добровольность, потому что вы можете поменять работу». Песков рассказал о способе «уйти» от прививки
Граждане, которые работают в сфере услуг, и не хотят делать прививку от коронавируса, могут от нее отказаться. Однако для этого им следует искать другую работу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что работодатель обязан отстранить сотрудника, отказавшегося от вакцинации против коронавируса при отсутствии медицинских противопоказаний.
По словам Пескова, вакцинация в стране остается добровольной. Но, «если в сфере услуг работает москвич, и он должен сделать прививку, и он принял для себя решение эту прививку не делать, он просто должен перестать работать в сфере услуг», - пояснил пресс-секретарь президента.
Песков объяснил такие меры сложной эпидемиологической ситуацией, сообщает телеграм-канал «РИА Новости». На вопрос, может ли считаться добровольным выбор между прививкой и потерей работы он ответил, что «это добровольность, потому что вы можете поменять работу».
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Коронавирус мутирует активно и быстро приспосабливается. Те, кто был невосприимчив до этого к инфекции, начнут заражаться.
Об этом в интервью «Русской планете» заявил инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.