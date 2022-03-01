Дмитрий Песков посочувствовал «гиперэмоциональным» россиянам и пожелал им спокойствия
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков посочувствовал россиянам, эмоционально отреагировавшим на санкции, введенные Западом из-за спецоперации РФ на Украине.
По его словам, ограничения были и ранее, но, вероятно, местное население их на своей шкуре не ощущало, хотя эксперты о дискриминации говорят уже не первый год. Сейчас «маски сняты», поэтому новость вызвала бурную реакцию в обществе.
Представитель Кремля, оценивая текущее положение дел, пожелал всем от себя спокойствия.
«Что касается гиперэмоциональной реакции потребителей, к сожалению, это эмоциональная первая реакция», - пояснил Песков, добавив, что спустя время, россияне начнут трезво оценивать происходящее и ничего критичного в введении санкций не обнаружат, поскольку в России начали приниматься меры по минимизации ущерба, передает «Вы слушали маяк».
Примечательно, что накануне Пескову задали вопрос о том, каким образом власти РФ собираются поддерживать граждан, но он заявил, что «ничего не произошло».