Дмитрий Песков не понял вопроса о поддержке столкнувшихся с кризисом из-за спецоперации россиян
В Официальной резиденции президента РФ Владимира Путина сообщили о мерах экономической поддержки россиян, столкнувшихся с кризисом из-за спецоперации на Украине. Вернее, об отсутствии этой поддержки.
По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, «пока у нас с ничего с вами не произошло», поэтому ждать от властей незамедлительной реакции на падение рубля, введений санкций и закрытия неба бессмысленно.
Как только масштаб проблемы разрастется до такой степени, что его ощутят в Кремле, на проблему начнут обращать внимание. Пока её просто нет.
Ответ Пескова на соответствующий вопрос журналиста опубликован в Telegram-канале &quot;Вы слушали Маяк&quot;.
Ранее представитель Кремля рассказал о том, что Путин отреагировал на новость о введении против него санкций.