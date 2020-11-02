Дмитрий Песков попытался успокоить россиян по поводу обвального курса рубля

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что власти страны смогут сократить волатильность (изменчивость) национальной валюты и сохранить стабильность.

Песков сообщил, что наблюдаемая высокая волатильность «минимизируется усилиями нашего макрорегулятора». При этом, он отметил, что в настоящее время «любая мировая валюта находится под серьезным негативным давлением целого ряда обстоятельств».

В целом, по словам Пескова, по мере того, как российская экономика снижает зависимость от импорта, - волатильность на рынке меньше влияет на цены в стране.

Также, по мнению пресс-секретаря, «макростабильность», несмотря на современные проблемы в экономиках мира, удаётся поддерживать.

Ранее сегодня курс евро на Московской бирже достиг отметки в 94 рубля, а доллар достиг 80 рублей.