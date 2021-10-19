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Дмитрий Песков оценил идею премировать вакцинированных от COVID-19 россиян
19 октября, 2021 13:44
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Wolfgang Kumm/dpa
В Кремле прокомментировали идею замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Федота Тумусова о необходимости премировать граждан страны, получивших вакцину против COVID-19. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что воплотить данную идею в жизнь вряд ли удастся.
Официальный представитель Кремле при этом подчеркнул — если региональные власти хотят поощрять местное население деньгами, федеральные не станут выступать против. Песков напомнил о существовании лотереи для привитых москвичей.
«Безусловно, все методы хороши чтобы мотивировать население, но вряд ли здесь возможна какая-то поголовная выплата», - цитирует Пескова Telegram-канал «Вы слушали Маяк».
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