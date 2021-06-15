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Дмитрий Песков «оправдался» за несделанную прививку от коронавируса
15 июня, 2021 13:42
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему до сих пор не вакцинировался от коронавируса. По его словам, после перенесенной болезни он имеет большие антитела.
«Я лично пока еще не сделал [прививку от коронавируса], у меня очень большие антитела сохраняются, и у меня Т-клеточный иммунитет», - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о вакцинации. Об этом пишет «РИА Новости».
Дмитрий Песков ответил на вопрос о судьбе Украины в случае гипотетического отделения Донбасса.
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