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Политика
Дмитрий Песков ответил на вопрос о судьбе Украины в случае гипотетического отделения Донбасса
2 июня, 2021 13:53
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Kremlin Pool/Global Look Press
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировалситуацию на Украине и в Донбассе.
Журналисты задали Пескову вопрос о дальнейшей судьбе Украины в случае гипотетического отделения Донбасса. Пресс-секретарь президента России назвал неуместными такие рассуждения и отказался говорить об этом.
Песков отметил, что Москва неоднократно отмечала, что «гражданская война на Украине - это большая трагедия». При этом Россия никогда не была участницей конфликта в Донбассе и всегда выступала за его мирное урегулирование, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Владимир Зеленский выразил недовольство отсутствием военной помощи от Германии.
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