Дмитрий Песков назвал плюсы преобразования храма Святой Софии в мечеть

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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о преимуществах перепрофилировании музея собора Святой Софии в мечеть.

Важнейшим преимуществом, по мнению Дмитрия Пескова, является то, что с момента преобразования в мечеть вход в нее будет бесплатным. До перепрофилирования здания в мечеть вход в музей был по билетам, за которые было необходимо уплатить значительные суммы денежных средств.

Это обстоятельство должно как минимум порадовать российских туристов, которые захотят посетить собор Святой Софии. При этом власти Турции обязались сохранить христианские памятники, расположенные на территории храмового комплекса.

Дмитрий Песков уверен в том, что изменения статуса музея не отразится негативным образом на отношения Москвы и Анкары, сообщает издание «Московский комсомолец».

Ранее сообщалось, что Госсовет Турции переделает собор Святой Софии в мечеть.