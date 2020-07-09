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Госсовет Турции переделает собор Святой Софии в мечеть

Михаил Орлов
9 июля, 2020 12:30
1 мин
Собор
Wikipedia

Государственный совет Турции принял единогласное решение о перепрофилировании собора Святой Софии в мечеть, о чем сообщил один из турецких журналистов в своем Twitter.

Предполагается, что решение о перепрофилировании музея в мечеть будет официально опубликовано 10 июля. Журналист Рагып Сойлу заявил, что оппозиционные политические силы не будет препятствовать утверждению и реализации этого решения.

Российские депутаты ранее составили заявление в государственный совет Турции о недопустимости перепрофилирования музея в мечеть, и он необходимости сохранения нейтралитета в отношении великого памятника зодчества и культуры, сообщает издание Lenta.ru.

Работы надо нормативно-правовым актом, предусматривающим превращение музея в мечеть, начались после заявление президента Турции, в котором о предложил проработать вопрос статуса музея.

Ранее сообщалось, что Патриарх Кирилл призвал сохранить нейтральный статус храма Святой Софии.

темы
Турция
музей
мечеть
собор
Святая София
1 мин