Дмитрий Муратов признался в пропущенном звонке из норвежского Нобелевского комитета
Обладатель Нобелевской премии мира журналист Дмитрий Муратов рассказал, что не ответил на звонок из норвежского Нобелевского комитета. По этой причине он узнал о присужденной награде только со всеми.
Муратов рассказал, что Нобелевский комитет звонил в тот момент, когда он «ругался со специальным корреспондентом Милашиной». Это было за несколько минут до объявления итогов премии.
Главный редактор «Новой газеты» не считает себя единственным обладателем награды - по его мнению, она присуждена всей редакции. Как распределить деньги - будет решаться совместно.
Муратов предложит поделиться частью с журналистами-расследователями из других изданий. Часть денег могут передать в фонд для помощи детям со СМА и орфанными заболеваниями. Об этом победитель рассказал телеканалу «360».
Напомним, 8 октября двоим журналистам - Муратову и его филиппино-американской коллеге Марии Рессе - присудили Нобелевскую премию мира. Россиянин удостоился награды за усилия по защите свободы мнения.