Для журналистов в Приморье разослали задание пугать жителей эпидемией и арестами

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Власти дали задание журналистам в Приморье пугать жителей эпидемией, чтобы они 18 июля не вышли на митинг в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Местная журналистка рассказала о техническом задании у себя в соцсетях, и ее уволили.

Задание для журналистов рассылали несколько дней назад. В нем поставлены цели пугать жителей эпидемией коронавируса, дискредитировать организаторов, предупреждать об ответственности за участие в несанкционированных акциях во Владивостоке.

Сотрудники изданий подтвердили наличие задания Telegram-каналу Baza. Отмечается, что нежелающих отрабатывать его пригрозили уволить.

Сотрудница одного из СМИ рассказала о документе, и начальство попросило ее уволиться.

12 июля сообщалось о задержаниях на митингах в поддержку Фургала в Хабаровске.