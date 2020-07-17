По состоянию на 16 июля 10:30
Заболевших752 797
За последние сутки6 428
Выздоровело531 692
Умерло11 937
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Для журналистов в Приморье разослали задание пугать жителей эпидемией и арестами

Лилия Караева
17 июля, 2020 10:50
1 мин
Митинги
Wikipedia

Власти дали задание журналистам в Приморье пугать жителей эпидемией, чтобы они 18 июля не вышли на митинг в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Местная журналистка рассказала о техническом задании у себя в соцсетях, и ее уволили.

Задание для журналистов рассылали несколько дней назад. В нем поставлены цели пугать жителей эпидемией коронавируса, дискредитировать организаторов, предупреждать об ответственности за участие в несанкционированных акциях во Владивостоке.

Сотрудники изданий подтвердили наличие задания Telegram-каналу Baza. Отмечается, что нежелающих отрабатывать его пригрозили уволить.

Сотрудница одного из СМИ рассказала о документе, и начальство попросило ее уволиться.

12 июля сообщалось о задержаниях на митингах в поддержку Фургала в Хабаровске.

темы
журналисты
Сергей Фургал
задание
Приморье
митинги
1 мин