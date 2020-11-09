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Многие россияне начали оформлять вид на жительство в Турции. Это связывают с возможностью уехать из России в случае очередного локдауна.

Сообщения о сбегающих за границу россиянах появились в соцсетях. Одна из путешественниц, приехавшая на отдых в сентябре, заявила, что не собирается возвращаться в Россию и написала заявление в миграционную службу.

В компании, которая помогает ей с оформлением документов, заявили, что раньше процесс занимал от недели до месяца, но из-за резкого увеличения спроса запись на собеседование возможна только в январе. Получения самих документов придется ждать еще несколько месяцев.

Комментаторы считают, что россияне едут в Турцию на зимовку или оформляют вид на жительство, чтобы уехать из России при новом локдауне, пишет TourDom.ru.

«Турция — очень удобный вариант в плане климата, большого количества рейсов из России, относительно бюджетных цен на жилье и в целом на жизни», — отмечают пользователи.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Турция лидирует по числу завезенных в Россию случаев коронавируса. По ее словам, 90% туристов с COVID-19, возвращающихся из заграничного отпуска, приехали оттуда. На фоне таких сообщений в России стали обсуждать сокращение рейсов в Турцию.