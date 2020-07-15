Для россиян отменен 14-дневный карантин в Белоруссии

Общество

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Министерство здравоохранения Республики Беларусь исключило Россию из Перечня стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Всего в списке числится 105 государств.

РБК, со ссылкой на национальные СМИ, сообщает, что это означает, что приезжающие в Республику Беларусь россияне больше не должны будут отправляться на 14-дневный карантин.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко попросил не учить белорусов жизни.