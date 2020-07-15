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Пальцем не надо: Лукашенко попросил не учить жизни белорусов

Дмитрий Байков
15 июля, 2020 14:15
1 мин
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фото: Flickr

Беларусь сама знает, как ей жить, заявил президент соседней страны Александр Лукашенко.

По его словам, он не против, того, чтобы в страну на выборы президента приехали международные наблюдатели.

«Хотите наблюдать за выборами - пожалуйста, завтра приезжайте. Мы не против. Мы не прячемся. Но нам показывать пальцем, как жить, не надо. Мы знаем, как жить», - заявил прославившийся своими резкими высказываниями политик, чьи слова передает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Напомним, выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил о том, что выборы президента Беларуси являются суверенным делом страны.

Со слов Дмитрия Пескова у Российской Федерации нет никаких намерений по по вмешательству во внутренние дела соседнего государства, которое состоит с Россией в союзе.

темы
политика
Александр Лукашенко
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