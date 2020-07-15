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Кремль прокомментировал протесты на фоне выборов в Беларуси

Михаил Орлов
15 июля, 2020 13:54
1 мин
Беларусь
Pixabay

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил о том, что выборы президента Беларуси являются суверенным делом страны.

Со слов Дмитрия Пескова у Российской Федерации нет никаких намерений по по вмешательству во внутренние дела соседнего государства, которое состоит с Россией в союзе.

Несмотря на особый характер отношений между членами союзного государства у России нет никаких отношений для вмешательства в выборы президента Беларуси.

Заявление было сделано Дмитрием Песковым на фоне задержаний сотни протестующих, которые выражали несогласие с авторитарной политикой государства, которое не допустило до выборов многих оппозиционных кандидатов.

День голосования пройдет в Беларуси 9 августа, сообщает издание «Московский комсомолец».

Ранее стало известно, что Россия и Беларусь могут в ближайшее время восстановить транспортное сообщение.

темы
Россия
Дмитрий Песков
Беларусь
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