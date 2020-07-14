Россия и Беларусь могут в ближайшее время восстановить транспортное сообщение

Политика

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Премьер-министр Беларуси заявил о скором возобновлении транспортного сообщения между членами Союзного государства Беларуси и России.

Планируется, что между членами союзного государства в ближайшее время будет восстановлено авиа и железнодорожное сообщение, которое было прервано из-за односторонних действий России по закрытию границ с Беларусью.

Решение было принято на переговорах премьер-министров государств, при этом сроки восстановления транспортного сообщения до настоящего момента не согласованы и не могут быть озвучены сторонами, сообщает «Московский комсомолец».

При этом премьер Беларуси отметил, что это именно российские коллеги не готовы назвать сроки. Сроки в которые братские страны вновь соединятся узами железных дорог и воздушных перелетов.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко рассказал о беспрецедентном давлении на Беларусь.