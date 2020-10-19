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Для баров и ресторанов Петербурга введут «комендантский час»

Марьям Ибрагимова
19 октября, 2020 18:25
1 мин
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге приняли решение ввести «комендантский час» для ресторанов и баров в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Заведения смогут работать лишь в установленное Смольным время. Сообщают, что мера вынужденная, и к ним нужно подготовиться.

«Мы объявляли, что с 26 октября ужесточаем контроль. Очевидно, с 26-го эти меры будем вводить. На этой неделе будут коррективы в 121-е постановление. Мы избегаем мер, которые затрагивают экономику, то есть не планируем никого закрывать. Но будем вводить ограничения на ночную жизнь — дискотеки, караоке», — цитирует вице-губернатора Евгения Елина «Фонтанка».

По его словам, ограничения будут действовать с 23:00 до 6 утра.

Ранее сообщалось, что депутаты поправят закон ради сохранения «наливаек» в Петербурге.

темы
Санкт-Петербург
общепит
ограничения
рестораны
бары
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