«В Питере пить»: Депутаты поправят закон ради сохранения «наливаек» в Петербурге

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Заксобрание Санкт-Петербурга в закрытом режиме обсудило исправления к закону «о наливайках». Согласно пресс-службе парламента Петербурга, участники заседания договорились внести корректировки в принятый закон, который фактически закрывал большую часть небольших авторских баров города.

Согласно пресс-службе Заксобрания, в тексте закона изменят требования о минимальной площади зала обслуживания с 50 квадратных метров до 20 для заведений, которые располагаются в центре Петербурга. Требование о 50 метрах останется для баров в многоквартирных домах массовых серий.

Напомним, закон, ограничивающий работу небольших баров в Санкт-Петербурге, был утвержден 8 июля. По замыслу автора, он должен был ограничить работу магазинов-наливаек, которые продают алкоголь после по ночам. Позже чиновники выяснили, что от нового закона пострадают 12% заведений города, имеющих лицензию на алкоголь, передаёт Znak.com.