Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

«В Питере пить»: Депутаты поправят закон ради сохранения «наливаек» в Петербурге

Антон Мельников
8 октября, 2020 17:43
1 мин
d
Pixabay

Заксобрание Санкт-Петербурга в закрытом режиме обсудило исправления к закону «о наливайках». Согласно пресс-службе парламента Петербурга, участники заседания договорились внести корректировки в принятый закон, который фактически закрывал большую часть небольших авторских баров города.

Согласно пресс-службе Заксобрания, в тексте закона изменят требования о минимальной площади зала обслуживания с 50 квадратных метров до 20 для заведений, которые располагаются в центре Петербурга. Требование о 50 метрах останется для баров в многоквартирных домах массовых серий.

Напомним, закон, ограничивающий работу небольших баров в Санкт-Петербурге, был утвержден 8 июля. По замыслу автора, он должен был ограничить работу магазинов-наливаек, которые продают алкоголь после по ночам. Позже чиновники выяснили, что от нового закона пострадают 12% заведений города, имеющих лицензию на алкоголь, передаёт Znak.com.

темы
Санкт-Петербург
алкоголь
бар
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!