Диссонанс в стране и соцсетях министерства: МВД удалило хвалебное видео после трагедии в Казани

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МВД в социальных сетях за час до стрельбы в Казани опубликовало хвалебное видео в честь дня рождения главы ведомства Владимира Колокольцева. Общество обратило на это внимание, и министерство удалило ролик без объяснения причин.

В видео говорилось о снижении смертности на дорогах и росте раскрываемости преступлений. На диссонанс ситуации в России и в соцсетях МВД обратили внимание пользователи соцсетей.

После этого ролик исчез. В МВД не смогли объяснить «Подъёму» причину исчезновения видео.

Ранее сообщалось, что жители Казани массово звонят в 112 и просят полицию прислать сотрудников в школы. Люди жалуются на отсутствие охраны в учебных заведениях.