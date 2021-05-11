Россияне после колумбайна в школе Казани массово звонят в 112 и сообщают одно и то же

Люди

В Казани массово поступают звонки по единому номеру 112 - в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб. Люди сообщают одно и то же о школах, где учатся их дети.

Они жалуются, что в учреждениях нет никакой охраны. Граждане боятся повторения массового убийства и просят полицию прислать сотрудников для обеспечения безопасности.

В МВД не сообщают, какие меры приняты. Запросы о ситуации с охраной школ игнорируют, пишет Telegram-канал Life Shot.

Напомним, 11 мая бывший учащийся гимназии № 175 в Казани пришел в учебное заведение и открыл стрельбу. Погибли 10 человек.