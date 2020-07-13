Диспетчер скорой проговорилась о приказе не отправлять врачей к россиянам с температурой

Общество

Piqsels.com

Диспетчер скорой помощи в Норильске отказалась отправлять машину к девушке с температурой. Она сослалась на приказ, согласно которому запрещено выезжать на такие вызовы, потому что «медиков не осталось».

На распространенной в Сети записи девушка со слезами просит направить к ней скорую помощь. За вызов медиков она предлагает заплатить деньги.

«Ковид, не ковид, скорая не ездит на такие вызовы... Ноги никто не волочит, весь город больной. У нас эпидемия в городе, некому людей спасать уже будет... Не надо мне плакать, у нас есть приказ», - ответила ей диспетчер.

В заключение она предложила заболевшей вызвать врача на дом, сообщает Telgram-канал «Подъем».

В Минздраве Красноярского края подтвердили подлинность разговора и сообщили, что у диспетчера произошел нервный срыв. Женщину отстранили от работы. В ведомстве опровергли существование приказа, который запрещает выезд скорой к больным с температурой.

В июне сообщалось о сбитой скорой помощью насмерть женщине в Москве.