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Дирижер Юрий Башмет заразился коронавирусом
29 сентября, 2020 11:30
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фото: Flickr
Народный артист СССР, дирижер и альтист Юрий Башмет заболел коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Русского концертного агентства.
В настоящее время 67 – летний музыкант проходит лечение. Состояние дирижера оценивается как средней тяжести, он испытывает одышку, сообщает телеграм – канал «RT».
Башмет лауреат Государственной премии СССР и четырех Государственных премий Российской Федерации, обладатель премии Grammy.
Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал, что существуют три сценария развития событий, связанных с коронавирусом в России.
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