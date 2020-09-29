Дирижер Юрий Башмет заразился коронавирусом

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Народный артист СССР, дирижер и альтист Юрий Башмет заболел коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Русского концертного агентства.

В настоящее время 67 – летний музыкант проходит лечение. Состояние дирижера оценивается как средней тяжести, он испытывает одышку, сообщает телеграм – канал «RT».

Башмет лауреат Государственной премии СССР и четырех Государственных премий Российской Федерации, обладатель премии Grammy.

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал, что существуют три сценария развития событий, связанных с коронавирусом в России.