Есть плохая и хорошая новость о коронавирусе в России. С какой начать

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Существуют три сценария развития событий, связанных с коронавирусом в России. Об этом рассказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

По его словам, по самому вероятному сценарию Россия достигнет нового пика заболеваемости коронавирусом через две или три недели. Однако согласно третьему и самому худшему варианту, пик пандемии придется на начало ноября.

Также есть и оптимистичный вариант развития событий. Он предполагает, что уже через неделю количество заразившихся начнет сокращаться, пишет «РИА Новости».

«Спасение утопающих - дело рук самих утопающих, никто не хочет защитить себя лишний раз масками», масочный режим толком не соблюдается. Поэтому число заболевших коронавирусом в России за сутки может дойти до 9 тысяч, но это то не вторая волна, а продолжение первой.

Об этом в интервью «Русской планете» заявил инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

При этом специалист сказал, что он «категорически против» того, что лекарства от коронавируса Фавипиравир и Арепливир пустили в продажу в аптеках. Препараты имеют кучу побочных эффектов и до сих пор не доказана их эффективность.