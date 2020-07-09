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Директор Приморского океанариума задержан из-за взятки

Михаил Орлов
9 июля, 2020 10:48
2 мин
Океанариум
Wikipedia

Директор Приморского океанариума во Владивостоке Сергей Логинов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. О задержании стало известно после опубликования соответствующего заявления пресс-службой организации.

О возможном нарушении законности на территории учреждения стало известно после проверки хозяйственной деятельности учреждения силами самой организации. Во время проверки сотрудникам предприятия стало известно о фактах, которые свидетельствовали о нарушении закона. В связи с чем сотрудники предприятия обратились в правоохранительные органы с заявлением о совершенном преступлении.

По версии следствия, 30 марта подозреваемый получил от одного из предпринимателей два миллиона российских рублей за бесконфликтное подписание акта сдачи-приемки работ то договору. Столько же денежных средств директор океанариума получил через некоторое время уже после подписания акта приема-передачи, сообщает агентство «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что подозреваемого в убийствах бизнесменов главу Хабаровского края доставили в Москву.

темы
взятка
Приморский край
океанариум
2 мин